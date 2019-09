'MasterChef': Haila chora ao ganhar bolsa de estudos do programa

02/09/2019 | 18:50



Haila Santuá, participante que ficou na 5ª colocação da 6ª temporada do MasterChef Brasil, ganhou uma bolsa na escola de gastronomia Le Cordon Bleu em São Paulo.

Haila se emocionou e chorou durante o anúncio, no MasterChef: Para Tudo, que foi ao ar no último domingo, 1º, e em suas redes sociais nesta segunda-feira, 2.

"A princípio é um curso de pequena duração, mas vou aproveitar cada segundo do tempo que eu tiver lá. Quando eu decidir qual vou fazer, tudo certinho, vou compartilhar com vocês", contou Haila, que fará um "short gourmet course" na Le Cordon Bleu em São Paulo.

"Estou muito emocionada, muito feliz, só tenho a agradecer a vocês que publicaram, votaram e torceram por mim", concluiu.

Segundo a apresentadora Ana Paula Padrão, Haila obteve 886.050 de um total de 1.052.612 votos, o equivalente a 84,18% do total. O segundo colocado obteve apenas 7,47%.