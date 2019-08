Com resultados distintos, Athletic Bilbao e Sevilla 'dormem' na ponta do Espanhol

30/08/2019 | 20:30



O Athletic Bilbao e o Sevilla assumiram a liderança do Campeonato Espanhol, nesta sexta-feira, de forma diferente na abertura da terceira rodada. Enquanto o time basco venceu o dérbi diante da Real Sociedad, por 2 a 0, atuando como mandante, a equipe de Sevilha só empatou com o Celta, por 1 a 1, em casa.

Desta forma, os dois clubes estão rigorosamente empatados, com sete pontos, duas vitórias, um empate, quatro gols marcados e um sofrido cada, após três jogos disputados em suas campanhas. Os times ficaram logo à frente do Atlético de Madrid, terceiro colocado, com seis pontos, que no complemento desta rodada vai enfrentar o Eibar, no domingo, na capital espanhola, com a chance de isolar no topo.

Em um dos duelos do dia na Espanha, o Athletico Bilbao se impôs no clássico e teve o domínio da partida contra a Real Sociedad. Em menos de meia hora de jogo, o time conquistou a vantagem de 2 a 0 sobre o adversário.

Aos 11 minutos, depois de uma jogada muito rápida pela direita, Iñaki Williams bateu firme para abrir o placar. O segundo gol, marcado por Raul Garcia, aos 28, foi uma pintura. O canhoto bateu de fora da área, encobrindo o goleiro Moya.

Em Sevilha, o time da casa, empurrado por 37.787 torcedores, teve ao menos quatro boas oportunidades para marcar nos primeiros 45 minutos, mas falhou nas finalizações. O gol de cabeça de Franco Vasquez, aos 36 da etapa final, parecia garantir a manutenção dos 100% de aproveitamento no campeonato, mas Denis Suárez, na única chance dos visitantes neste período derradeiro do duelo, determinou o empate, aos 39.

Desta forma, as duas equipes "dormem" em primeiro lugar da tabela, mas poderão ser ultrapassadas pelo Atlético de Madrid e ainda serem alcançadas neste fim de semana por Real Madrid, Valladolid, Osasuna e Alavés, que estão empatados com quatro pontos.