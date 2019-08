Luana Piovani comemora aniversário em viagem com amigas

29/08/2019 | 11:11



Luana Piovani foi curtir a vida! A apresentadora saiu em uma viagem de férias com as amigas para Ibiza, na Espanha, para comemorar seu aniversário. Ela compartilhou tudo em seu Stories e já começou registrando a celebração com uma série de vídeos cantando animada no carro.

Quando a noite caiu, a atriz e as amigas começaram a se arrumar para sair, quando Luana disse:

-A gente se preparando para sair e eu dizendo que saio com 42 e volto com 43.

O grupo de amigas foi com tudo na balada! E, como prometido, Lua Pio passou a virada para o dia de seu aniversário aproveitando a noite.

Mas a noitada não impediu que a mãe de Liz, Dom e Bem acordasse cedo para aproveitar a manhã desta quinta-feira, dia 29. Luana foi direto para a piscina e agradeceu pela vida, saúde e filhos que tem.

Depois, ela se encontrou com as amigas na mesa do café e refletiu sobre separação. Recentemente, a apresentadora terminou o casamento com Pedro Scooby, pai dos filhos dela e atual namorado de Anitta. Luana disse:

-Separar é um deserto, um desertinho. Mas depois que a gente passa o deserto o que acontece com a gente, meu amor? A gente vira Mad Max, Chalrize Theron, eu tô super Charlize Theron! Brincou a loira fazendo uma referência ao filme Mad Max, em que a atriz hollywoodiana interpreta uma mulher que lidera um grupo de guerreiras no deserto.