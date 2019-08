Sasha Meneghel conta como se tornou vegana com a ajuda de Xuxa

22/08/2019 | 16:10



Em novo episódio do programa Superbonita do Canal GNT, a atriz e apresentadora Camila Pitanga entrevistou a modelo Sasha Meneghel sobre as dificuldades, inspirações e sua trajetória com a alimentação vegana, ou seja, sem ingerir nenhum tipo de alimento de origem animal.

No episódio que foi ao ar no canal na última quarta-feira, dia 21, a filha de Xuxa Meneghel contou que sua mãe foi sua maior inspiração e influenciadora. Tudo começou quando Xuxa disse que iria cozinhar para a filha em sua casa em Nova York, e então ela resolveu experimentar esse estilo de vida. Já no final do primeiro dia, a famosa apresentadora questionou a filha sobre sua escolha:

- Ela parou e falou, cara, você é tão ligada nisso de energia, e hoje foi a primeira vez que você não ingeriu a energia do sofrimento de um animal, contou a modelo.

O discurso pareceu impactar muito a Sasha, que depois desse dia se sentiu muito hipócrita de ficar falando de energia e ingerir uma energia ruim de um ser vivo e então adaptou-se à alimentação vegana. A mesma ainda falou que onde ela mora, nos Estados Unidos, o pessoal é muito mais consciente sobre esse tipo de alimentação do que aqui no Brasil, e quando vem pra cá, ela fica mais noiada. Difícil, né?

A modelo ainda brincou que depois que mudou seus hábitos ela vai muito mais ao banheiro. Isso porque antes ela comia coisas que eram intolerantes pro seu estômago:

- Vegano come e caga, né? Porque a quantidade de vezes que você vai no banheiro é a quantidade de vezes que você come no dia, explicou.

Para finalizar, Sasha falou da importância dessa escolha para o meio ambiente:

- Se você faz uma refeição por dia, já faz uma mini mudança. É que as pessoas acham que é tão difícil ser vegano que nem tentam, mas não fazem ideia de como eles estariam ajudando o meio ambiente com uma refeição só.