No Brasil, gêmeos do Irmãos à Obra revelam planos de programa com celebridades

22/08/2019 | 10:11



Drew e Jonathan Scott chegam às telinhas do Discovery Home & Health nesta quinta-feira, dia 22, com a oitava temporada do sucesso Irmãos à Obra. Os gêmeos, no entanto, não devem parar por aí e na última quarta-feira, dia 21, durante evento em São Paulo, eles revelaram que estão preparando um programa com celebridades.

- Nós temos um nova serie especial, ainda em segredo, mas que envolve celebridades nos ajudando a reformar, disse Drew sem dar mais detalhes.

Eles não divulgaram os nomes das celebridades que estão envolvidas no projeto e também não afirmaram se será uma nova temporada ou apenas uma edição especial, como fazem vez ou outra. No entanto, adiantaram que a novidade deve chegar em 2020 para os fãs do programa.

A chance de trabalhar com pessoas famosas, aliás, acontece fora da TV também. Mas, eles preferem não ter mais clientes além daqueles que eles lidam na TV. O tempo curto - já que trabalham cerca de 45 casas por ano para atração, fez com que eles optassem por dar prioridade para pessoas que não poderiam realizar uma reforma caso não fosse pela atração. Drew garante que faz tudo por paixão e não por dinheiro:

- Quando estamos gravando o programa não parece que é trabalho. Nós temos paixão no que fazemos e eu espero que isso seja mostrado.