Estado promete ampliar número de escolas em tempo integral

Da Redação



22/08/2019 | 07:00



O governo João Doria (PSDB) anunciou ontem proposta de expansão do ensino integral nas escolas do Estado de São Paulo. A expectativa é a de que 100 escolas, com 500 estudantes cada, passem a oferecer aulas em período estendido em 2020. As unidades devem demonstrar interesse no projeto até o dia 13 de setembro.

Hoje, o Estado tem 417 escolas que funcionam nesta modalidade, o que corresponde a 12% de toda a rede. No Grande ABC, são 18 unidades (5,35% do total de prédios). A ampliação da oferta de escolas em tempo integral é uma das metas do PNE (Plano Nacional de Educação), que determina que 50% das unidades devem oferecer essa modalidade de ensino até 2024.