Sabesp inicia duplicação de adutora no Erasmo Assunção

Flávia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



21/08/2019 | 07:00



Com a promessa de um verão mais tranquilo e sem intermitências no abastecimento de água para a população de Santo André, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) iniciou ontem a duplicação de adutora de 600 milímetros que atende o Parque Erasmo Assunção e sete bairros do entorno. Ao término da obra, que está previsto para ocorrer na segunda quinzena de novembro, a promessa é a de que 160 mil pessoas sejam beneficiadas.

Este foi o pontapé da primeira fase de obras previstas para a cidade, que inclui instalação de novas redes no Parque América, melhorias na adutora Rio Claro, no Camilópolis, e no Sistema Rio Claro (veja arte ao lado). Contudo, o prefeito Paulo Serra (PSDB) garantiu que a segunda fase do projeto será anunciada em setembro. “Começamos aqui (no Erasmo Assunção) porque foi um dos locais onde a população mais sofreu com a falta de água. Será 1,5 quilômetro de duplicação da capacidade de distribuição.”

“Vamos solucionar o problema da água em 100% aqui na região para ter um verão bem melhor do que tivemos nos últimos anos”, assegurou Roberval Tavares de Souza, superintendente da área Sul da Sabesp. “O conjunto de obras que estamos lançando garante que 60% do município terá os problemas solucionados e, com a segunda etapa, teremos 100% de solução até 22 de dezembro”, completou.

O objetivo, segundo Paulo Serra, é que todas as áreas abastecidas por caminhão-pipa ou ‘gatos’ recebam uma rede de abastecimento. “São duas frentes: uma para melhorias do sistema e outra para levar ligações para quem não tem”, assinalou. “Quando terminarmos, cada um terá sua própria conta, com seu nome nela”, adicionou Souza

Na primeira fase, o investimento soma R$ 21 milhões, sendo R$ 12 milhões apenas para a duplicação da adutora Erasmo Assunção, que ajudará moradores dos bairros Parque Erasmo Assunção, Jardim Alzira Franco, Parque Capuava, Jardim Santo Alberto, Parque Novo Oratório, Jardim Ana Maria, Parque Oratório e Jardim Monte Líbano, no 2º Subdistrito.

Para sanar as dúvidas dos moradores, a Prefeitura disponibiliza QR Code nas placas dos canteiros de obras e em panfletos que serão distribuídos nas casas. Quem acessar a ferramenta será redirecionado para conteúdo explicativo.

Vale lembrar que a Sabesp irá assumir as operações na cidade no dia 11 de setembro, conforme anunciado no dia 15.