São Bernardo entrega piscinão do Paço Municipal

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



20/08/2019 | 14:37



A Prefeitura de São Bernardo entregou, no início da tarde desta terça-feira (20), o Piscinão do Paço Municipal. Após dois anos e meio de obras, sob comando do prefeito Orlando Morando (PSDB), o projeto é mais uma atividade finalizada que seguiu o calendário de eventos do aniversário de 466 anos da cidade, comemorado hoje.

A inauguração do equipamento, marca a maior obra de drenagem urbana do País, além de finalizar os problemas de enchentes na região central do município. Segundo a administração, o Piscinão tem capacidade para captar 220 milhões de litros de água, e inclui o túnel subterrâneo de aproximadamente 1 quilômetro de extensão, que liga a galeria de interligação na Alameda Glória até o Paço. A obra recebeu investimentos totais de R$ 353 milhões, sendo R$ 204 milhões, fornecidos pelo Governo Federal e R$ 148 milhões pelo município, em parceria com o banco CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).

Para o prefeito da cidade, é uma grande vitória da administração a entrega do Piscinão, além de devolverem o urbanismo do município. "Essa obra é um projeto que fala por si só. Claro, nós gostaríamos de não precisar utilizar e não presenciar uma chuva igual a de março, por exemplo. Mas se precisar, está pronta e conseguimos entregá-la dentro do prazo", ressalta.

ATRAÇÕES

A esplanada do Paço, após seis anos, voltará a receber grandes shows de artistas da música brasileira. Na tarde de hoje, a Prefeitura de São Bernardo seguirá com a programação de aniversário. As comemorações terão prosseguimento ao longo dia com shows dos artistas Michel Teló, Xand Avião, César Menotti e Fabiano, Marcos e Belutti, Kell Smith, Paolo e Yasmin Santos.

Local: Esplanada do Paço – Praça Samuel Sabatini, 50, Centro

Entrada gratuita.

Mais informações, amanhã no caderno de Setecidades.