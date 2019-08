Luan Santana e sua equipe sofrem acidente de carro

19/08/2019 | 17:11



Luan Santana levou um susto na noite do último domingo, dia 18. Segundo informações do colunista Leo Dias, o cantor estava indo para o município de Juara, no Mato Grosso, junto com a sua equipe, quando uma caminhonete atingiu a traseira da van do artista. Após a colisão, uma ambulância foi chamada para atender o motorista, que se feriu e fraturou três costelas. Luan e as demais pessoas que estavam com ele não sofreram lesões.

O acidente não alterou a agenda do cantor, que se apresentou no Parque de Exposições da cidade momentos depois. Luan também se apresentará nesta segunda-feira, dia 19, no show do Criança Esperança, da Rede Globo. Para isso, ele já está no Rio de Janeiro.

Felizmente, o motorista ferido já foi liberado do hospital sem nenhum ferimento grave.