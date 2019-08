Bruno Gagliasso e João Vicente de Castro admitem já terem ficado excitados em cena

19/08/2019 | 14:11



Giovanna Ewbank postou um vídeo no seu canal do YouTube no último fim de semana com a presença dos atores João Vicente de Castro e Fernanda Paes Leme, além do seu marido, Bruno Gagliasso. O vídeo tem como título Eu Nunca Pesadão, e o resultado foi bem polêmico e engraçado!

A brincadeira consiste em afirmações com algum acontecimento, e quem já fez a ação, bebe algo. No vídeo, eles tomaram doses de bebida alcoólica. A pergunta que abriu o quadro foi eu nunca fingi um orgasmo, automaticamente Gioh, Fê Paes Leme e João beberam, indicando que já fingiram. Aos poucos as perguntas foram ficando ainda mais intensas. Uma das questões mais polêmicas foi eu nunca fiquei excitado em uma cena. Bruno e João Vicente deram muita risada e beberam suas doses, dando a entender que já ficaram. João disparou:

- Posso falar? Tenho que ir embora, brincou o ator que já tinha bebido em todas as rodadas anteriores da brincadeira.

O público curtiu demais o quadro, e vídeo do canal da Giovanna já conta com mais de 800 mil visualizações.

Esperando a parte 2, parte 3, parte 4, meu Deus rindo muito, o quarteto fantástico, comentou uma inscrita. Será que vamos ter uma continuação da brincadeira?