Audi Q8 junta espaço de SUV com agilidade de cupê

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



16/08/2019 | 08:52



O Audi Q8, que chega ao mercado brasileiro, combina o melhor de dois mundos – a elegância de um cupê de quatro portas de luxo e a conveniente versatilidade de um SUV de grande porte. O interior, com dimensões generosas e compartimento de bagagens variável, sistema operacional de última geração e design marcante, deixa o carro bem interessante.

Com o sistema de tração integral permanente quattro e altura livre do solo de até 220 milímetros, o SUV cupê pode seguir sem ressalvas quando o asfalto termina. Fabricado na planta de Bratislava, Eslováquia, o Q8 custa a partir de R$ 471.990 e já está disponível nas concessionárias.

“O Q8 chega para ser o topo de linha da família Q. É um veículo que traz o que há de mais novo em tecnologia, inovação, segurança e que representa uma nova era de design da marca, diz Johannes Roscheck, presidente e CEO da Audi do Brasil.

O carro é equipado com motor 3.0 TFSI que desenvolve 340 cv de potência e torque de 500 Nm. A transmissão tiptronic de oito velocidades oferece trocas de marcha rápidas e suaves. Um amortecedor de vibração torcional, que age com base na velocidade do motor, compensa principalmente as vibrações para permitir uma condução eficiente, mesmo em rotações muito baixas. Faz de 0 a 100km/h em 5,9 segundos.

O sistema de tração do Q8 é forte e altamente eficiente ao mesmo tempo, graças à nova tecnologia de assistência elétrica, composta por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia em um sistema elétrico primário de 48 volts. O SUV pode se deslocar em velocidades entre 55 e 160 km/h com o motor desligado e, em seguida, reinicia o propulsor.

Na cabine, sobressai a simplicidade. Os equipamentos são colocados de forma intuitiva, mas sem perder a elegância e a funcionalidade.