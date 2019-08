Do Dgabc.com.br



15/08/2019 | 10:44



Durante patrulhamento pela Rua Luiz Pequini, em São Bernardo, nesta quarta-feira (14), policiais militares abordaram veículo com quatro homens em "atitude suspeita". Foi encontrada no carro mochila com grande quantidade de energéticos, além de produtos de beleza, odorizadores veiculares e desodorantes. Os indivíduos confessaram o crime. Eles rouboram os produtos de um supermercado. Os homens foram presos e conduzidos para o 6º DP da cidade. Eles estão à disposição da Justiça.