Carola Saavedra participa nesta quinta, 15, do projeto o Escritor(a) na Biblioteca, às 19 horas, na Biblioteca Mário de Andrade (Rua da Consolação, 94). Carola é autora de, entre outras obras, Com Armas Sonolentas, publicado em 2018, e conversa com Mariana Mendes e Raimundo Neto.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.