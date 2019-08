Frente fria favorece infecções nas vias aéreas

Natália Fernandjes

A chegada de nova frente fria ao Grande ABC ontem provocou queda brusca na temperatura. Os termômetros, que no fim de semana chegaram a registrar máxima de 29 °C (no sábado), não deverão passar dos 16 °C hoje, com mínima prevista de 10 °C. O cenário é favorável ao surgimento de infecções nas vias aéreas, principalmente para pessoas com doenças crônicas, o que exige alguns cuidados básicos, como hidratação e alimentação saudável.

A queda brusca da temperatura ocasiona a irritação das vias aéreas superiores (fossas nasais, faringe e laringe) e inferiores (traquéia, brônquios, bronquíolos e alvéolos), explica o professor de pneumologia da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) Elie Fiss. O aumento da secreção associado à maior circulação de vírus causadores da gripe e de resfriados durante o outono e inverno favorecem o surgimento de infecções, como sinusites. No caso daqueles que sofrem com asma, bronquite e enfisema, por exemplo, o especialista destaca o aumento da probabilidade de crises respiratórias.

Entre os cuidados básicos recomendados pelo professor de pneumologia estão a manutenção da hidratação e alimentação saudável. “Beber bastante água é importante, mas também se agasalhar adequadamente, não aquecer demais os ambientes para evitar choques térmicos e mantê-los arejados, principalmente quando há aglomerado de pessoas”, observa Fiss. Outro ponto destacado pelo especialista é a vacinação antigripal, que deve estar em dia, e não fazer automedicação.

Conforme o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, até a quinta-feira haverá predomínio da nebulosidade, com com céu parcialmente nublado passando a nublado/encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir da tarde. Além disso, existe a expectativa de rajadas de vento com intensidade forte. Para amanhã, a previsão é a de que a temperatura mínima seja de apenas 7 ºC, com máxima de 20 °C. Na sexta-feira, o sol volta a aparecer.