Liam Hemsworth ficou chocado com beijo de Miley Cyrus em mulher e cantora desabafa: Mudanças são inevitáveis

12/08/2019 | 11:10



O casamento de Miley Curys e Liam Hemsworth chegou ao fim. A informação foi dada no último domingo, dia 11, pela revista People que, em contato com um representante da cantora, declarou que o casal resolveu se separar e que cada um irá focar em si mesmo e em sua carreira.

A informação, é claro, pegou todo mundo de surpresa, e, pelo que parece, a própria cantora já está seguindo em frente após o término. Isso porque, no mesmo dia em que a decisão de ambos foi anunciada, ela foi flagrada aos beijos com Kaitlynn Carter, que terminou recentemente o relacionamento com Brody Jenner, um dos meio-irmãos de Kendall e Kylie Jenner. No entanto, não é possível dizer o mesmo de Liam, que, de acordo com o jornal The Sun, teria ficado chocado com a nova relação da ex-mulher.

- O caso de Miley foi um choque para ele, afirmou uma fonte ao jornal, garantindo que o ator está de coração partido e que Miley está compensando o tempo perdido, em referência aos oito meses que eles ficaram casados.

- Ele quer se acalmar e ter uma família convencional, incluindo crianças, mas isso não podia estar mais distante do que Miley quer no momento. Ela deixou claro que ela queria se divertir com outras pessoas, mas sempre foi algo que ele teve dificuldade de entender.

Mas não foi só o ator que ficou abalado, pois, segundo o Radar Online, a família dele também não curtiu a atitude de Miley.

- Liam está com o coração partido, e sua família não pode acreditar que ela está exibindo isso para o mundo. Eles acham que ela é uma desgraça, declarou outra fonte. A publicação ainda afirma que a decisão de se separar partiu de Miley, pois ela queria um relacionamento aberto.

Até o momento, a cantora não se pronunciou especificamente sobre o assunto. Em suas redes sociais, ela apenas postou um longo desabafo afirmando que mudanças são inevitáveis.

- Não lute contra a evolução, porque você nunca vai ganhar. Como a montanha em que eu estou agora, que já esteve debaixo d'água, ligada à África, mudanças são inevitáveis. As Dolomitas não foram criadas em uma noite, foi durante milhões de anos que esta magnífica beleza foi formada.

Porém, todo mundo sabe que Miley não tem papas na língua e até já trocou farpas por conta do suposto novo relacionamento! Tudo aconteceu após Brody Jenner, que é o ex de Kaitlynn, fazer uma piada ao sugerir que ele e Liam também poderiam fazer uma sessão de fotos de mãos dadas.

Nos comentários, a cantora respondeu:

Vá dormir no seu caminhão e esfria a cabeça, incluindo uma hashtag que dizia VerãoDasMeninasGostosas e emojis de duas mulheres lado a lado.