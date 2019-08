Brasil atinge sua maior campanha no Pan com a prata de Pumputis na natação

10/08/2019 | 23:45



O Brasil atingiu neste sábado uma marca histórica nos Jogos Pan-Americanos. E um dia antes de o evento terminar em Lima. Com a medalha de prata conquistada por Caio Pumputis na prova de 200 metros medley da natação, o País atingiu sua melhor campanha de todos os tempos, superando o desempenho que obteve no Pan do Rio, em 2007, quando a competição foi em casa.

Naquela edição, o Time Brasil ganhou 157 pódios, com 52 medalhas de ouro, 40 de prata e 65 de bronze. Agora, a delegação nacional tem 160 pódios, com 52 de ouro, 41 de prata e 67 de bronze. E o Pan em Lima ainda tem boas possibilidades de o Brasil ampliar essa marca, com mais provas finais da natação e a decisão feminina do basquete entre Brasil e Estados Unidos ainda neste sábado, além de algumas disputas no domingo.

Com um ótimo desempenho na sexta-feira, quando conquistou 27 pódios no total, o Brasil ampliou sua vantagem sobre o Canadá, terceiro colocado no quadro de medalhas, e ficou a sete ouros do recorde. O segundo lugar geral, atrás apenas dos Estados Unidos, estava praticamente garantido. Mas o Time Brasil queria mais.

As primeiras medalhas do dia vieram com a seleção feminina de polo aquático, que ganhou o bronze (mais tarde o masculino também ficou em terceiro lugar), e com os representantes da vela. Com os ouros de Martine Grael e Kahena Kunze (classe 49er FX), Bruno Lobo (Fórmula Kite) e Matheus Dellagnelo (Sunfish), o Brasil se aproximou do recorde. Ainda na vela vieram o bronze nas classes Snipe e a prata na classe Lightning.

No atletismo, o Brasil teve uma medalha de cada cor. Altobeli Santos foi ouro nos 3.000m com obstáculo, Augusto Dutra foi prata no salto com vara e Eduardo de Deus ficou com o bronze nos 110m com barreira. O caratê somou mais um ouro com Valéria Kumizaki e também teve o bronze de Jessica de Paula.

No judô, Eduardo Yudi brilhou com a medalha de ouro e viu sua companheira de equipe, Alexia Castilhos, garantir o bronze. O título do brasileiro no tatame veio com um ippon em apenas 18 segundos em Medickson Del Orbe, da República Dominicana, pela categoria até 81kg. "Eu pensei que ia ser uma luta dura. Mas eu já estava bem focado no que precisava fazer e deu certo logo no começo. Queria muito essa vitória", festejou.

Já no tênis de mesa veio também o bronze por equipes no masculino e a prata por equipes no feminino, quando o Brasil não conseguiu superar Porto Rico na decisão em disputa acirrada. A derrota foi muito sentida, pois Bruna Takahashi teve o match point para ganhar o ouro diante de Melanie Diaz, mas a adversária conseguiu reagir e virou o duelo depois.

Se o recorde não veio com as raquetes das brasileiras, foi na natação que saiu a tão sonhada medalha que colocou o sarrafo do Time Brasil nos Jogos Pan-Americanos um pouco mais para cima. Caio Pumputis terminou a prova de 200m medley na segunda posição e garantiu ao Brasil sua melhor campanha na história do Pan. Leonardo Santos ainda ficou com o bronze na mesma prova.