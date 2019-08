Taxas futuras recuam com Previdência, IPCA abaixo da mediana e dólar fraco

08/08/2019 | 09:41



Os juros futuros dão continuidade ao movimento de fechamento da curva refletindo um cenário positivo, com rejeição dos destaques e manutenção do texto-base da reforma da Previdência, e após o IPCA de julho ter mostrado aceleração de 0,19%, mas ficando abaixo da mediana das estimativas (0,25%) e com IPCA em 12M em 3,22%, abaixo também da mediana das projeções (3,28%) e da meta de inflação de 4,25%. O movimento se dá ainda em linha com a queda do dólar ante o real em dia de calmaria no exterior.

Às 9h16, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2020 exibia 5,48%, de 5,50% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2021 exibia 5,40%, de 5,42%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,34%, de 6,37% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia 6,84%, de 6,88% on ajuste de ontem.