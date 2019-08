Caixa publica Circular que estabelece cronograma para saques do FGTS

08/08/2019 | 09:41



A Caixa Econômica Federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 8, a Circular 869 que estabelece os procedimentos e cronograma para saques no valor de até R$ 500,00 de cada conta ativa e inativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O cronograma já tinha sido anunciado na última segunda-feira, 5, pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Conforme já divulgado, os trabalhadores que têm conta bancária na Caixa receberão os recursos primeiro, automaticamente na conta. Nesse caso, os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril terão o depósito a partir de 13 de setembro. Os que nasceram em maio, junho, julho e agosto terão os recursos depositados a partir de 27 de setembro. Quem nasceu em setembro, outubro, novembro e dezembro receberá os recursos nas contas da Caixa a partir 9 de outubro.

Já para quem não tem caderneta de poupança na Caixa, o calendário de saques começará apenas em 18 de outubro, para os que nasceram em janeiro. Os nascidos em fevereiro, poderão sacar os R$ 500,00 em 25 de outubro; em março, em 8 de novembro; em abril, 22 de novembro; maio, em 6 de dezembro; junho, em 18 de dezembro; julho, 10 de janeiro; agosto, em 17 de janeiro de 2020; setembro, em 24 de janeiro de 2020; outubro, em 7 de fevereiro de 2020; novembro, 14 de fevereiro de 2020; e dezembro, em 6 de março de 2020.