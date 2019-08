Prefeitura despeja família de habitação social

Aline Melo



06/08/2019 | 07:00



A família Santos, que reside no condomínio Caroline Lacerda, no bairro Taboão, em Diadema, há pelo menos dois anos, tenta reverter ordem de despejo cumprida pela Justiça, a pedido da Prefeitura, ontem. A administração alega que o imóvel, fruto de projeto social, foi vendido pela beneficiária à madrasta, acusação que é contestada pelos moradores.

“Sempre soubemos que é proibido vender ou alugar este tipo de imóvel para alguém. Além disso, não temos família e nunca fui para Pernambuco. Não sei o que está acontecendo”, lamenta a ajudante de cozinha e beneficiária do apartamento Joelma dos Santos, 27 anos. Ela se refere à alegação da Prefeitura de que, após repassar o apartamento à atual mulher do pai, o motorista e pai de Joelma, Ivanildo André, 50, ela teria se mudado para o Estado nordestino.

A família justifica que residem nove pessoas no mesmo endereço desde a entrega do imóvel. Joelma ressalta que todas as contas da casa estão em seu nome. “Já faz uns dois meses que recebemos a primeira intimação da Justiça. Procuramos um advogado para cuidar do caso, mas não conseguimos resolver ainda. A segunda intimação recebemos hoje (ontem) mesmo”, diz.

Os moradores terão de se dividir em casas de familiares por Diadema enquanto tentam reaver a situação. “Não fomos trabalhar hoje (ontem) e, provavelmente, não iremos amanhã (hoje). As crianças estão perdendo aula e tudo isso causa um grande transtorno”, considera André.

Em nota, a Prefeitura de Diadema informou que a reintegração de posse se deu após ação da Associação Pró-Moradia Liberdade e notificação da Caixa ao constatarem que a titular havia vendido a unidade, o que é proibido nos casos de projetos do Minha Casa, Minha Vida.

Os apartamentos do condomínio foram entregues a moradores removidos de áreas de risco do município ou inscritos em programas de moradia. A administração Lauro Michels (PV) observou ainda que essa residência será repassada para os próximos da fila.