Kylie Jenner aluga iate de 971 milhões de reais para celebrar aniversário de 22 anos de idade

04/08/2019 | 15:10



Kylie Jenner vai comemorar seu aniversário de 22 anos de idade com estilo! O motivo? Segundo o site norte-americano TMZ, a empresária alugou um iate avaliado em 250 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 971 milhões de reais.

A publicação afirma que o barco tem capacidade para 22 pessoas e tem uma suíte, três quartos, um spa, um salão de beleza, uma sala de cinema, uma academia e um bar. O aluguel semanal do iate sai por 4,6 milhões de reais e incluiu os serviços de sua tripulação composta por 29 pessoas.

Kylie comemorará a data especial no próximo sábado, dia 10 de agosto. Recentemente ela foi nomeada pela revista norte-americana especializada em finanças Forbes como a bilionária mais jovem da história, sendo sua empresa de produtos de beleza avaliada em mais de 900 milhões de dólares.

Batizado de Tranquility, o iate alugado por Jenner para as festividades da próxima semana deverá hospedar uma festa mais intimista do que a celebração feita pela socialite no ano passado para comemorar seus 21 anos de idade. Em 2018 ela comemorou o aniversário dela em uma boate do bairro de West Hollywood, Califórnia, Estados Unidos, chamada Delilah, com a presença de vários amigos e famosos da indústria do entretenimento.