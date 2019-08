Camilla Camargo faz desabafo sobre exposição do rosto do filho: Cuidado com as redes sociais

04/08/2019 | 15:10



Camilla Camargo usou as suas redes sociais no último sábado, dia 3, para fazer um verdadeiro desabafo sobre as críticas que anda recebendo por não querer mostrar o rostinho de seu filho, Joaquim, e também pelo modo como cuida de seu herdeiro.

Tudo o que eu posto é para ser gostoso, mas sempre vem alguém falar... A minha unha não está machucando meu filho. O jeito que eu balanço ele no carrinho, com a perna, não está machucando meu abdômen, disse ela nos Stories.

Além disso, os fãs e seguidores da filha de Zezé Di Camargo ficam pressionando para que ela mostre o rostinho do menino a todo custo e na mesma publicação, Camilla abriu o jogo e explicou o motivo de ainda não ter mostrado o rosto de Joaquim em fotos e chegou até a rebater os comentários negativos sobre a educação do pequeno.

Nem deveria estar falando isso, mas vou falar com todo carinho. Quando eu posto alguma coisa dele, vem gente perguntar porque que eu não mostro o rostinho. Já estou mostrando o Joaquim. Não foquei no rostinho dele porque ele é recém-nascido. A gente sabe como são as redes sociais, tem que ter muito cuidado, a gente sabe como é isso aqui. Não está fácil. Estou tendo só o cuidado com uma criança, um bebê que acabou de nascer. Estou tentando respeitar o tempo do meu filho. Não vou escondê-lo. Em breve vou mostrar o rostinho dele para vocês, mas espero que respeitem esse tempo.

Realmente, as redes sociais hoje em dia estão um perigo, né!? Mãe que é mãe toma cuidado mesmo.