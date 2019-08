Após reconciliação, Maiara manda mensagem para Fernando e cantor rebate acusação de traição: Só você viu esse tal chifre

04/08/2019 | 12:11



Maiara e Fernando Zor pegaram todo mundo de surpresa ao se reconciliarem menos de uma semana após o término do namoro. Depois do cantor sertanejo revelar que os dois voltaram a se relacionar, eles já passaram a trocar mensagens no Instagram, deixando os fãs encantados pela fofura entre eles.

Na rede social, a irmã de Maraisa publicou fotos de um show e escreveu: Deixe aqui sua mensagem positiva pra um sábado lindo e abençoado!

Entre os comentários, estava uma mensagem de Fernando, que brincou: Uma mensagem positiva..deixa eu pensar ... Ah, vou falar pessoalmente! Heheh, escreveu ele.

Em seguida, postou novamente: Minha!

Maiara retribuiu o gesto carinhoso do amado e em uma nova publicação de Fernando, ela decretou: Meu, disse, adicionando ainda um emoji de coração.

Mas como nem tudo são flores, Fernando ainda está precisando lidar com comentários negativos sobre seu relacionamento ioiô com Maiara. Depois de ser alvo de rumores de que teria traído a sertaneja, o cantor, novamente, se deparou com mensagens de internautas o acusando de traição.

Para de enganar a Maiara, que tá na cara que você não gosta dela. Tô errada?, escreveu uma seguida.

Ele, então, respondeu:

Errou! Concentra nos seus sentimentos bebê!

Em outra publicação, uma internuta opinou:

Mulher que não se impõe sempre leva chifre. Por isso não é respeitada.

Em tom de irritação, Fernando rebateu:

Só você que viu esse tal chifre né minha filha. Vai caçar um macho para você distraída, disse ele.