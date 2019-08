Bruna Marquezine ganha bolo de aniversário das mãos de Junior Lima nos bastidores de show de Sandy & Junior

04/08/2019 | 11:11



Já imaginou ganhar um bolo de aniversário das mãos de Junior Lima durante um show histórico da dupla Sandy & Junior? Pois bem, Bruna Marquezine teve essa sorte! Neste domingo, dia 4, a atriz completa 24 anos de idade e, para comemorar, ela marcou presença na segunda apresentação da dupla, que está comemorando 30 anos de carreira, na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na noite do último sábado, dia 3.

Bruna curtiu o show ao lado de Fernanda Paes Leme, Carol Sampaio, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e outras dezenas de famosos, que mais uma vez marcaram presença em peso na turnê Nossa História. Nos bastidores do show, a beldade foi surpreendida com um bolo de aniversário, entregue por Junior, que tirou um tempinho do trabalho para cantar Parabéns para Você para Marquezine. No vídeo, a atriz aparece toda sorridente enquanto os amigos celebram à sua volta. Um pouco envergonhada, ela ainda abraça Junior e agradece pela surpresa.

Parabéns pra ele que fez um showzaço, pra ela que faz aniversário hoje, pra Sandy que não tá na foto mas é perfeita e pra mim que arrasei de batom vermelho, escreveu Fernanda Paes Leme no Instagram ao publicar foto em que aparece abraçada a Junior e Bruna.