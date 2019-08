02/08/2019 | 16:10



Por onde passa é só sucesso! Junior Lima desembarcou no Rio de Janeiro acompanhado da mulher, Monica Benini, e o filho, Otto, na manhã desta sexta-feira, dia 2. O cantor, como costuma fazer, atraiu alguns fãs que fizeram fila para tirar fotos com o artista.

Logo na chegada Junior já se deparou com seus admiradores. Os fãs do cantor se amontoaram ao lado dele e o irmão de Sandy tirou foto com vários deles. Ícone acessível!

Monica estava com um look bem elegante e ao mesmo tempo despojado. A designer de joias escolheu uma camisa branca e uma calça jeans mais curta, combinado com acessórios verde musgo: um cinto e um sapato mule.