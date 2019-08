Coreia do Norte volta a disparar projéteis não identificados

01/08/2019 | 22:55



A Coreia do Norte disparou projéteis não identificados duas vezes na manhã desta sexta-feira (horário local), na costa leste do país, segundo informações do Exército da Coreia do Sul.

Militares sul-coreanos não souberam informar quão longe ou em que direção os dois projéteis voaram. O lançamento foi da província de Hamgyong do Sul, a mesma região onde foram realizados vários testes de armas nos últimos meses. Em pouco mais de uma semana, foram conduzidas três rodadas de testes.

O aumento da atividade de mísseis é visto como uma forma de pressionar Seul e Washington em meio ao impasse das negociações nucleares entre os norte-coreanos e os EUA. Pyongyang também tem demonstrado irritação com os exercícios militares planejados entre sul-coreanos e americanos.