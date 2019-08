Thais Fersoza vai às lágrimas ao relembrar nascimento de Melinda há três anos: Não quero esquecer nunca de cada sensação

01/08/2019 | 09:11



Thais Fersoza não conteve a emoção ao falar sobre o aniversário de três anos de Melinda nesta quinta-feira, dia 1. No Instagram Stories, a atriz e esposa de Michel Teló acabou indo às lágrimas enquanto relembrava aos seguidores como foi o momento em que a pequena veio ao mundo.

- Gente, to aqui de novo nesse momento. Melinda nasceu 5h20, são 11h20. Não sei dizer o que passa na minha cabeça... Tanta coisa que eu me lembro daquele dia, daquele momento, a gente indo lá para a maternidade, foi tão emocionante quando eu tava me tornando mãe pela primeira vez, foi tão lindo, tão especial. E agora minha pequenininha está fazendo três anos!, disse ela, ainda na quarta-feira, dia 31, à noite.

A atriz ainda relembrou as primeiras sensações que teve ao se tornar mãe e explicou porque estava tão emotiva:

- Não sei se é porque o Michel não tá aqui, mas me deu essa emoção, agora to pensando nesses momentos, a gente indo para a maternidade, aquela sensação de que íamos virar pais, tão magico, tão incrível a primeira vez que peguei ela no colo, que ela mamou, aquela sensação única, tudo novo, o medo que eu tava da anestesia. a alegria que eu tava, a emoção, eu e o Michel olhando um pro outro. A pequenininha nasceu e transformou, transformou ele, nossa vida e quem cerca a gente. É tão magico. Ela já ta dormindo, Teodoro também, Michel tá trabalhando e acabamos de nos falar e eu falei que a Melinda nasceu às 5h20 e eu tava vendo as fotos.. só para compartilhar e por esse sentimento para fora.

Por fim, Thais disse que nunca irá esquecer o momento da chegada da filha:

Minha pequena fazendo três anos, que gostoso. É um choro de lembrança de coisa boa. Tudo mudou pra muito melhor! É emocionante mesmo. Uma benção! Não quero esquecer nunca de cada sensação, cada momento, o cheiro.. Melhor coisa do mundo!, finalizou ela.

Já na manhã desta quinta-feira, a beldade mostrou no Stories que Melinda acordou com o abraço do irmão para celebrar o aniversário. No vídeo, Teodoro aparece acariciando a irmã, que fala: Que delícia, Teodoro.