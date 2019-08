Marina Ruy Barbosa lamenta morte de gata: Crescemos juntas e agora você se foi

01/08/2019 | 08:11



Marina Ruy Barbosa se despediu de sua gatinha Ruth, com quem conviveu por mais de 17 anos. No Instagram, na última quarta-feira, dia 31, a atriz falou sobre a morte da gatinha e compartilhou fotos da infância ao lado do bichinho de estimação, além de um vídeo mas recente, em que aparece acariciando a companheira.

Poucas vezes eu vi meu pai chorar, hoje ele chorou... Minha mãe... Choramos todos. Ah... Ruth! 17 anos juntas. Crescemos juntas e agora você se foi... Minha amiga, companheira, anjo da guarda... Não consigo parar de chorar, de saudade, de vontade de te trazer de volta pra perto, disse ela no início do texto dedicado a gata.

Em seguida, Marina falou sobre a passagem do tempo, lamentando não poder mais estar com a gatinha, que estava doente:

Os bichos são puro amor, nos ensinam muito sobre amar e só ficam ao lado de quem também é amor. São tão mais evoluídos que a gente, que o tempo aqui é mais curto. Eu sabia que iria doer quando você fosse, mas não imaginei que seria tão forte. Não consigo nem explicar, mensurar o quanto... A única coisa que aquieta minha alma é saber que você parou de sofrer e que eu te enchi de beijos e você sentiu o calor do meu peito preenchido de gratidão e amor durante todos esses dias.É a vida passando, lembrando a gente o quanto é frágil e que estamos todos apenas de passagem... Tempo, tempo, tempo, tempo, vou te fazer um pedido, tempo, tempo, tempo, tempo, compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, tempo tempo tempo tempo entro num acordo contigo... Te amo pra sempre, meu amor, finalizou ela.