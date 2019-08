Sete destinos para viajar com os R$ 500 do saque do FGTS

Da Redação



01/08/2019



O governo federal assinou na semana passada Medida Provisória permitindo saques de contas ativas e inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e do PIS/Pasep, a partir de setembro, até março de 2020. O limite máximo de saques será de R$ 500 por conta.

Além de favorecer boa parte dos trabalhadores brasileiros, o dinheiro extra pode ser investido no setor de turismo, que inicia neste mês o período de baixa temporada, quando os preços das viagens costumam ser mais atrativos e ficam cerca de 30% mais em conta do que o período da alta temporada – que compreende as férias escolares.

Pensando nisso, e considerando que as viagens de lazer estão entre os desejos de consumo dos brasileiros, a CVC e a Submarino Viagens elaboraram dez pacotes para destinos nacionais e com duração de até seis dias, a partir de setembro – quando o dinheiro do FGTS começa a ser liberado – que cabem no bolso por até R$ 500 (confira abaixo).

De acordo com Emerson Belan, diretor-geral da CVC, o brasileiro está sempre em busca de uma janela de oportunidade para viajar e, em tempos de crise, é comum substituir o ‘destino do sonho’ pelo ‘destino que cabe no orçamento’. “A liberação dos saques das contas inativas e ativas do FGTS dão incentivo a mais aos trabalhadores que ainda não viajaram a planejarem a próxima viagem”, diz o executivo.

Para Fábio Augusto, diretor-geral da Submarino Viagens, a empresa vem aproveitando a instabilidade do dólar (na casa dos R$ 4) e a preferência do brasileiro em viajar dentro do Brasil neste momento de dificuldades para abastecer sua plataforma de vendas com promoções de passagens aéreas e diárias de hotéis, para queimar o seu estoque. “Temos viagens que estão custando agora a partir de R$ 208, ou seja, dez parcelas de R$ 20, com parcelas que custam mais barato do que uma pizza”, compara.



Rio de Janeiro

Saída: 18 de outubro

Duração: 3 dias e 2 noites

Inclui: Passagem aérea mais duas diárias de hospedagem no Solar Hostel 4u Copacabana, sem café da manhã

Preço: A partir de R$ 208,74 por pessoa ou 10x sem juros de R$ 20,87

Quem leva: Submarino Viagens



Vitória

Saída: 1 de novembro

Duração: 4 dias e 3 noites

Inclui: Passagem aérea mais três diárias de hospedagem no Bristol, com café da manhã

Preço: A partir de R$ 318,48 por pessoa ou 10x sem juros de R$ 31,84

Quem leva: Submarino Viagens



Belo Horizonte

Saída: 24 de outubro

Duração: 4 dias e 3 noites

Inclui: Passagem aérea mais três diárias de hospedagem Nobile Inn Pampulha, com café da manhã

Preço: A partir de R$ 392 por pessoa ou 10x sem juros de R$ 39,20

Quem leva: CVC



Curitiba

Saída: 24 de outubro

Duração: 4 dias e 3 noites

Inclui: Passagem aérea mais três diárias de hospedagem no Hotel Meridiano V, com café da manhã

Preço: A partir de R$ 425 por pessoa ou 10x sem juros de R$ 42,50

Quem leva: CVC



Foz do Iguaçu

Saída: 28 de setembro

Duração: 6 dias e 5 noites

Inclui: Passagem aérea mais cinco diárias de hospedagem no Hostel Cataratas

Preço: A partir de R$ 494 por pessoa ou 10x sem juros de R$ 49,40

Quem leva: Submarino Viagens



Brasília

Saída: 1 de novembro

Duração: 4 dias e 3 noites

Inclui: Passagem aérea mais três diárias de hospedagem no Comfort Hotel Taguatinga, sem café da manhã

Preço: A partir de R$ 453,72 por pessoa ou 10x sem juros de R$ 45,37

Quem leva: Submarino Viagens



Balneário Camboriú

Saída: 25 de outubro

Duração: 3 dias e 2 noites

Inclui: Passagem aérea mais duas diárias de hospedagem no Golden Marina Hotel, com café da manhã

Preço: A partir de R$ 500 por pessoa ou 10x sem juros de R$ 50

Quem leva: CVC