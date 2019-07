Daniel participa do 'The Voice' como cantor e surpreende jurados

31/07/2019 | 16:20



O cantor Daniel surpreendeu os jurados do The Voice Brasil ao aparecer em uma participação especial como se fosse um dos candidatos das audições 'às cegas', na estreia da 8ª temporada na terça-feira, 30.

Daniel surgiu cantando a música Como Vai Você, e, pouco depois, já conquistou o voto de aprovação de Ivete Sangalo. Na sequência, vieram Iza e Michel Teló. Por fim, Lulu Santos, que, antes de se virar, bradou: "É o Daniel!"

"É uma sensação incrível. A noite passada, por exemplo, eu não dormi. Confesso que eu tinha essa curiosidade, de sentir o que tanta gente sente nesse palco. É uma sensação incrível", explicou o sertanejo, sobre o convite.

Daniel foi jurado da atração durante as três primeiras temporadas do The Voice Brasil, entre 2012 e 2014.

Após uma conversa com os outros jurados e o apresentador Tiago Leifert, o cantor pediu ajuda da plateia e gritou, inspirado em Carlinhos Brown, outro conhecido jurado do programa: "Ajayô! Ajayô! O The Voice é nosso!"

Na sequência, Daniel voltou a cantar um trecho de Como Vai Você, desta vez acompanhado por Iza, Ivete Sangalo, Michel Teló e Lulu Santos.