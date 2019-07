Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha aproveitam férias pela América Latina

29/07/2019 | 10:23



Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha estão em viagem de férias pela América Latina.

A apresentadora do Encontro e o deputado federal compartilharam os momentos iniciais do descanso já no aeroporto. "Dá um grito quem vai realizar o sonho de abraçar uma lhama", escreveu Túlio no Instagram.

Fátima também comemorou o período de férias, que não deve ser longo. "As férias vão ser curtinhas, mas mesmo assim a gente fica como? Feliz! Tá, e um pouquinho bobo também", afirmou.

Já no Peru, o casal trocou juras de amor pelas redes sociais. "A cada viagem, uma pedrinha a mais na nossa história. Uma certeza a mais do que estamos vivendo. Do amor que estamos construindo", declarou Fátima em uma série de fotos em sítio arqueológico inca.

"O amor não é algo que queremos sentir. É algo que sentimos sem querer. Te amo, minha vida", escreveu Túlio.

Durante as férias de Fátima Bernardes, o Encontro será apresentado pela jornalista Patrícia Poeta a partir desta segunda, 29.