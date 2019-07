Gabi Brandt compartilha banho de seu bebê com os fãs

28/07/2019 | 16:11



Gabi Brandt que virou uma mamãe de primeira viagem, já mostrou que está se dedicando muito no pós parto. A influencer que é mãe de Davi, fruto de sua relação com Saulo Poncio, usou as suas redes sociais para compartilhar um vídeo extremamente fofo com os seus fãs.

O momento mais que especial que Brandt escolheu para mostrar aos seguidores, foi de um banho que Davi estava tomando e na legenda ela conta que o bebê já está começando a gostar de tomar banho.

Eu estou começando a gostar de banho. Fico olhando para a minha mamãe e ela fica falando comigo. Bem top!

O pequeno veio ao mundo por meio de uma cesárea e foi o cantor que fez o anúncio em suas redes sociais da vinda do garotinho para o mundo e chegou até a publicar no dia do nascimento de Davi uma foto em que ele estava segurando a mão do papai babão.