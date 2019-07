Centro de referência para mulher, Casa Helenira Preta celebra 2 anos

Aline Melo



27/07/2019 | 07:00



Um local onde a mulher mãe, trabalhadora e periférica possa ser acolhida e informada sobre seus direitos. O que há dois anos era apenas um sonho, hoje é a realidade na casa localizada na Rua Almirante Barroso, 146, Vila Bocaina, em Mauá. Em 25 de julho, data em que se celebra o Dia da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha, também é comemorado o segundo aniversário da Casa Helenira Preta, centro de referência para mulheres em situação de vulnerabilidade e violência doméstica. A festa acontece hoje, das 14h às 21h.

A Casa nasceu após ocupação de um imóvel no Centro da cidade, em 2016, pelo Movimento de Mulheres Olga Benário. Após diálogo com a Prefeitura e a assinatura de um compromisso para criação do centro de referência pelo ex-prefeito Atila Jacomussi (PSB) – cassado pela Câmara em abril –, o movimento desocupou o imóvel, mas um ano e três meses depois sem nenhuma ação efetiva do poder público, voltou a utilizar o prédio onde já funcionou escola e estava abandonado. Atualmente, a Casa Helenira Preta está instalada em imóvel que servia de residência para caseiros da unidade de ensino.

“A gente resolveu fazer a festa para comemorar o aniversário de dois anos da primeira ocupação. O motivo que nos levou a ocupar o imóvel é triste, porque é a violência contra as mulheres, mas mesmo assim a gente quer celebrar tudo o que já tem sido feito”, explicou uma das coordenadoras da Casa, a estudante universitária Amanda Oliveira, 23 anos.

Com a atuação de voluntárias, além do acolhimento, o local presta atendimento psicológico, jurídico e de assistência social de forma gratuita. Também realiza diversos eventos, como rodas de conversa, palestras e saraus. “Estamos aqui fazendo um trabalho que deveria ser ofertado pelo poder público”, pontuou Amanda.

Desde que foi oficialmente inaugurada, em outubro do ano passado, a Casa Helenira Preta não conta com qualquer apoio da Prefeitura de Mauá. “Houve a assinatura da carta, mas nada aconteceu. A gente também sabe que a administração está em um mau momento político e financeiro”, ponderou a coordenadora. A casa é mantida com recursos de doações e mais de 100 mulheres já passaram pelos atendimentos, que são ofertados de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

A festa que será realizada hoje tem também o objetivo de arrecadar recursos para serem investidos no equipamento, com a venda de alimentos, bebidas e camisetas. “Vamos ter música o dia todo, é uma comemoração importante para todas nós”, finalizou Amanda. Outras informações sobre a Casa Helenira Preta podem ser obtidas por meio do e-mail casadereferenciahelenirapreta@gmail.com.