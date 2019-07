Fórum pode destravar projetos do Consórcio

Junior Carvalho



23/07/2019



Bloco de representantes russos do grupo Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) abriu caminho para que o Consórcio Intermunicipal pleiteie, em evento internacional em setembro, investimentos privados para tirar do papel projetos que dependem de ajuda externa e que ainda não foram concretizados.

O colegiado foi convidado ontem oficialmente por representantes da cidade russa de São Petersburgo a participar de fórum internacional com os municípios dos países que integram o Brics. No evento, batizado de International Cooperation Project, as cidades da região poderão firmar parcerias com investidores russos e, assim, viabilizar iniciativas em momento em que os orçamentos municipais estão sufocados. O encontro também servirá para fomento ao intercâmbio e para a troca de experiências entre os integrantes do Brics.

Segundo Mikhail Cherepanov, presidente do conselho municipal de São Petersburgo, foram convidados mais de 200 empresas do país europeu. “Temos grande quantidade de investidores que já cresceram sua capacidade de investimento a ponto de poder investir em todos os países dos Brics, mas o problema é que eles não conhecem os projetos e as possibilidades de investimentos. Por isso, estamos organizando este evento para trazer as cidades e para que conheçam esses projetos”, explicou Cherepanov. Será a primeira edição do fórum, que ocorrerá de 19 a 23 de setembro, em São Petersburgo. A ideia é de que ocorra todo ano.



AUSÊNCIAS

No âmbito regional, o Consórcio não antecipou quais projetos poderá pleitear financiamento. Presidente do colegiado, o prefeito Paulo Serra (PSDB, Santo André) explicou que o tema ainda será apresentado aos demais chefes dos Executivos na próxima assembleia mensal, no dia 6. O tucano adiantou, porém, que o combate a enchentes está no radar.

Entre as sete cidades, Paulo Serra era o único prefeito presente no encontro com a delegação russa. Os demais estavam representados por vice-prefeitos ou secretários – Diadema não enviou ninguém à reunião. “A partir de hoje (ontem) vamos consultar os demais prefeitos. A gente vai colocar todos os projetos e ter um conteúdo único”, ressaltou o tucano.

Paulo Serra antecipou que, de forma individual, o município andreense pleiteará cerca de R$ 65 milhões em investimentos para a construção do Parque Tecnológico (que demandará R$ 15 milhões) e da adequação do estádio Bruno Daniel em arena multiuso (R$ 50 milhões).