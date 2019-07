Em show com Sandy, Junior fala sobre Maria Chiquinha

20/07/2019 | 12:11



Que cô se vai fazer com o resto, Genaro meu bem? Apesar deste trecho da canção Maria Chiquinha - sucesso nas vozes da dupla Sandy & Junior - ter gerado a maior polêmica entre o público, Junior não deixou de responder a questão no show que realizou junto de sua irmã na cidade de Fortaleza, no Ceará, na última sexta-feira, dia 19 - e a gente já te adianta que os fãs foram à loucura!

Em vários vídeos que estão circulando nas redes sociais, é possível ver os dois performando a canção só na voz e violão, e após Sandy questionar O quê o Genaro vai fazer com resto?, Junior para de tocar e, conversando com o público, declara o seguinte:

- O resto? Para com isso porque isso não está mais aceitável. Não é mais os anos 90. Não vai fazer nada com o resto. Deixa em paz a Maria Chiquinha. Ela faz o que ela quiser no mato.

Aprovando a mudança na letra, o público foi à loucura e o que não faltaram foram elogios ao cantor. Nas redes sociais não foi diferente:

Que orgulho da pessoa que o Junior é, declarou uma fã.

Esse é o meu ídolo, disse outra.

Apesar da mudança ter agradado o público, segundo o Jornal Extra, alguns problemas de som incomodaram os próprios artistas durante a apresentação e em determinado momento eles até pediram silêncio aos espectadores para que a produção pudesse arrumar a falha e assim tivessem um show melhor. Bem profissionais, né?