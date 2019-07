Amigos de Camila Cabello estariam preocupados com namoro com Shawn Mendes: - Ele pode não estar comprometido

20/07/2019 | 11:11



Por mais que Camila Cabello e Shawn Mendes pareçam felizes com o seu relacionamento - que ainda não assumiram oficialmente para a mídia -, nem todo mundo parece acreditar que o romance vá dá certo. Uma fonte contou ao site Hollywood Life que amigos próximos de Camila estão extremamente preocupados com o suposto namoro, e que acham que a carreira de Shawn pode atrapalhar bastante o seu comprometimento com a cantora.

- Os amigos de Camila estão felizes por ela estar se divertindo com Shawn, mas estão preocupados que ela possa estar em uma zona de perigo com ele, justamente por ele ser quem ele é. Shawn é um fofo, mas também é o cara mais importante da música no momento, sua carreira o ocupa muito e tem que vir em primeiro lugar. Eles se preocupam que manter um relacionamento pode ser uma batalha difícil, e simplesmente não querem que ela se machuque.

Entretanto, os amigos acreditam que o cantor não machucaria Camila por ser infiel ou algo do tipo.

- Eles estão basicamente preocupados que isso não vai durar. Eles definitivamente não implicam que ele iria trair, só que ele está tão ocupado que pode não ser capaz de realmente se comprometer com um relacionamento.

E aí, o que você acha?