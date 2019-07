Roberto Fonseca indica Guarani com mudanças, mas não define equipe titular

19/07/2019 | 16:13



O Guarani vai entrar em campo neste sábado com uma formação diferente da que perdeu para o CRB, na última terça-feira, em Maceió. O técnico Roberto Fonseca, porém, não divulga qual será o time titular diante do Botafogo-SP, às 19 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 10.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A última atividade antes da partida foi realizada nesta sexta-feira e Roberto Fonseca escalou o Guarani com três mudanças. Duas são forçadas: o lateral-esquerdo colombiano Armero, lesionado, e o volante Ricardinho dão lugares para Diego Giaretta e Deivid, respectivamente.

A terceira mudança é por opção do próprio treinador. O experiente Éder Luis perdeu a vaga para Deivid Souza. Na entrevista coletiva após o treinamento desta sexta-feira, Roberto Fonseca tentou despistar e disse que fez outros testes ao longo da semana.

"Eu passei a semana fazendo variações. Amanhã (sábado) a gente define na hora do jogo aquilo que nós vamos levar a campo", comentou o treinador, que tem dúvida também no esquema tático.

Sem ganhar uma partida oficial desde o dia 13 de maio e na zona de rebaixamento, com cinco pontos, o Guarani deve entrar em campo com: Jefferson Paulino; Lenon, Ferreira, Luiz Gustavo e Diego Giaretta; Deivid, Igor Henrique, Deivid Souza, Arthur Rezende e Diego Cardoso; Michel Douglas.