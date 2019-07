César Tralli aparece com a filha, Manuella: Amor, sublime amor

19/07/2019 | 08:10



Que amor! César Tralli encantou os fãs e seguidores ao compartilhar na noite da última quinta-feira, dia 18, uma foto com a filha, Manuella, em seu colo. Na imagem, o jornalista aparece de olhos fechados enquanto a bebê está adormecida em seus braços.

Na legenda, o paizão de primeira viagem mostrou que já é bem coruja e escreveu: Amor, sublime amor.

No clique, ainda é possível perceber que Tralli está no quartinho de Manuella, que possui toda uma decoração inspirada no apelido da família, que é chamada de Biscoito. Impossível ser mais fofo, né?

Ticiane Pinheiro, mãe da pequena e esposa do apresentador, se derreteu assim como os fãs. Na caixa de comentários, ela falou sobre a chegada da segunda filha - irmã de Rafaella Justus: Aí meu coração enche de amor vendo essa imagem. Obrigada Deus pela família incrível que eu tenho. Nasceu uma filha e um pai também.

A apresentadora do Hoje em Dia também usou seu perfil no Instagram para refletir sobre a maternidade. Ela compartilhou duas fotos em que aparece ainda bebê e no colo da mãe, Helô Pinheiro - a eterna Garota de Ipanema. Na legenda, escreveu:

O #tbt de hoje é dessa foto minha no colo da minha mãezinha. Quando viramos mãe damos mais valor ainda a nossa mãe. Fico pensando, quantas noites mal dormidas, quantas dores ela sentiu para me amamentar, quantas preocupações ela teve por minha causa, quantos ensinamentos ela me deu e quanto AMOR. Ahhhh! Esse AMOR, o MAIOR do mundo, aquele que a gente só sente mesmo quando temos um FILHO. Obrigada mãezinha por TUDO que você representa na minha VIDA. Por TUDO que você é e sempre FOI para MIM. Espero ser para a RAFAELLA e MANUELLA um terço da GRANDE e MARVILHOSA MÃE que vc sempre foi. TE AMO, se declarou.

Helô, que é usuária assídua da rede social, respondeu à filha: Meu amor Desde o momento em que tive você em meus braços foi uma grande emoção que quando lembro sinto a mesma sensação e agradeço a Deus ter me dado essa filha maravilhosa que só nos dá orgulho e alegria. Seja sempre abençoada junto ao Cesar e minhas lindas netinhas.