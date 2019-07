Junior Lima confessa que já saiu no tapa com Sandy e relevava outras coisas que ela fazia, vem saber mais!

17/07/2019 | 17:10



A turnê Nossa História - que marca o retorno de Sandy & Junior aos palcos - começou recentemente e apesar dos shows estarem sendo muito esperados pelos fãs, o próprio Junior resolveu surpreender seus admiradores e, em seu canal do YouTube, que apresenta juntamente com Bruno Bock, revelou algumas curiosidades dos bastidores da sua carreira! Além de ter falado, por exemplo, sobre o que achava da sua fama, da fortuna que fez e até das brigas que teve com sua irmã, ele também não deixou de citar sobre os comentários de que vivia à sombra de sua irmã e também de um momento turbulento que passou em sua carreira!

Durante o vídeo, Junior chamou a atenção ao deixar claro que, assim como todos os irmãos, ele e Sandy tiveram alguns conflitos e chegaram até mesmo a sair no tapa quando mais novos. Mas, segundo ele, foi só após conseguirem entender que as brigas poderiam atrapalhar o desempenho na carreira, que arrumaram um jeito rápido de resolver os desentendimentos! Não que ele não tivesse que ceder. Segundo o próprio, ele já relevou muita coisa que sua irmã fazia!

Quando se pensa na dupla que ele forma com Sandy, é impossível não pensar nas críticas que ele recebia de que vivia a sombra da irmã. Sobre isso, ele revelou como lidava com esses comentários:

- Esse tipo de coisa me estimulava a fazer um trampo legal. [Eu pensava:] Vou dançar bem, vou aprender algum instrumento. Falam que sou sombra então vou fazer um solo de guitarra no meio do show.

Durante o vídeo, o sucesso do álbum As Quatro Estações não ficou de fora. Nem o título que eles ganharam na época pela Universal Music que os nomeavam como os artistas jovens mais influentes da gravadora ao redor do mundo. Apesar de conquistas grandiosas, Junior falou que ele não tinha noção do tamanho de seu sucesso:

- A gente não dimensionava. Eu não entendia nada. Acordar de manhã e minha mãe virar para mim e falar: Olha, o disco que saiu hoje já vendeu um milhão de cópias. E aí eu virar e falar: Nossa que legal, cadê meu cereal? Depois de muitos anos eu fui pensar nisso e entendi que isso era um absurdo.

Tendo feito sucesso desde muito cedo e vindo de uma família bem-sucedida, o cantor ainda revelou que sempre teve o vídeo game da moda. Entretanto, ele disse que seus pais davam presentes para ele e para a irmã só em determinadas datas como uma das formas de educar e dar limites.

Quando se é um jovem cantor, passar pela puberdade pode ser uma baita de uma dor de cabeça. Junior teve que enfrentar este desafio e no vídeo relembrou o quanto ficou desesperado quando percebeu que não tinha mais controle de sua voz:

- Eu cheguei no estúdio para gravar e eu não tinha mais domínio da minha voz. Não conseguia cantar, não conseguia fazer mais nada. Fiquei desesperado. Fui para a fono, fiquei um mês fazendo fono para ter o domínio da minha voz para poder voltar a gravar, teve que adiar em um mês a gravação do álbum. Puberdade é muito louca.