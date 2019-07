Filho de Fernanda Torres estreará na Globo em Sob Pressão

17/07/2019 | 13:11



Joaquim Torres, filho de Fernanda Torres e Andrucha Waddington, fará sua estreia na Globo já na próxima quinta-feira, dia 18! Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, Joaquim participará de Sob Pressão e interpretará um menino que finge ser paciente para ir ao hospital e procurar o seu pai, médico da rede pública que sumiu quando ele ainda era pequeno. Sob Pressão estreou em 2017 e tem como protagonista Marjorie Estiano, que dá vida à Drª Carolina Alencar.

Apesar de ser sua estreia na Rede Globo, este não é o primeiro trabalho de Joaquim como ator. O garoto, de 19 anos de idade, atuou ao lado da avó, Fernanda Montenegro, no filme O Juízo, que estreará em dezembro deste ano nos cinemas. Na trama, ele interpreta Marinho, filho de Tereza, personagem de Carol Castro. Tanto na série como no longa, Joaquim é dirigido pelo pai. Confira a sinopse do filme abaixo:

O Juízo narra a história de um acerto de contas que leva mais de duzentos anos para se concretizar. Augusto Menezes muda-se com a mulher, Tereza, e o filho, Marinho, para uma fazenda abandonada, herdada do avô, na esperança de colocar a vida nos trilhos. Ele perdeu o emprego na cidade e sofre de alcoolismo. A propriedade, no entanto, carrega o carma da traição a um escravo, Couraça, traficante de diamantes, que foi assassinado numa emboscada, junto com a filha, Ana, armada por um antepassado dos Menezes. Augusto esconde da mulher a sua real intenção de encontrar uma fortuna que seu pai e seu avô acreditam existirem naquelas terras, e acaba seduzido pelo espírito de Couraça. Os diamantes de fato existem, mas custarão a Augusto um preço que nenhum pai seria capaz de pagar. Envoltos numa teia de mistério, Augusto, Tereza e Marinho serão alvo da vingança de Couraça e Ana, que buscam, ao longo dos séculos, uma reparação pela vida que perderam.

Ainda de acordo com Kogut, Sob Pressão poderá continuar no ar na TV Globo, apesar de já ter sido anunciado que a atual temporada seria a última. Nos bastidores, há conversas sobre uma renovação da trama, já que ela faz muito sucesso entre o público e a crítica.