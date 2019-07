Após ser desmascarada no altar, Vivi Guedes foge da igreja, se consola com Chiclete e web surta com química do casal em A Donda do Pedaço

17/07/2019 | 11:11



Depois dos fãs de Vivi Guedes, interpretada por Paolla de Oliveira na novela A Dona do Pedaço, terem surtado com ela sendo desmascarada por Camilo, a quem Lee Taylor dá vida, no altar, mais uma cena fez a web ir à loucura.

Na última terça-feira, dia 16, logo que o policial revelou o caso de Vivi com Chiclete, papel de Sérgio Guizé, a influenciadora digital ficou arrasada com a atitude do investigador, mas o sofrimento da gata não durou muito tempo. Apaixonada pelo sobrinho de Maria da Paz, personagem de Juliana Paes, a morena fugiu da igreja e foi consolada pelo rapaz.

Nas redes sociais, os internautas celebraram a química entre os personagens e shipparam o casal!

Uma usuária escreveu:

Eu fico chocada com essa química entre Chiclete e Vivi Guedes. É fogo para todo ladoooo.

Já outra disse:

A química de Viclete = Tudo.

Lembrando que tempos atrás uma internauta chegou a falar sobre essa química toda entre os dois com Bianca Bin, atriz com quem Sérgio está atualmente. Eita!