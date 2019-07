‘A Divisão’ chega à Globoplay na sexta

Miriam Gimenes



17/07/2019 | 07:40



Série de sequestros ocorreram na década de 1990 no Rio de Janeiro. E a nova produção original da Globoplay, A Divisão, que chega na plataforma sexta-feira, retrata os bastidores da força-tarefa formada para acabar com esses crimes. O thriller policial é uma produção da AfroReggae Audiovisual em parceria com o Multishow e a Hungry Man, com texto de Gustavo Bragança e direção de Vicente Amorim.

A história começa quando a filha de influente deputado é sequestrada e o secretário de segurança pública do Estado coloca a Divisão Anti-Sequestro nas mãos de dois policiais com perfis e métodos de trabalho distintos. “A ideia do projeto surgiu quando eu fazia o Conexões Urbanas, do Multishow. O trabalho da DAS foi a única ação de segurança pública que realmente deu certo no Rio (de Janeiro). A partir de relatos e personagens reais, decidi contar essa história”, afirma José Junior, criador do projeto AfroReggae. Estão no elenco, Marcos Palmeira, Dalton Vigh, Natalia Lage, a são-bernardense Vanessa Gerbelli, entre outros.