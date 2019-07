Kate Middleton e Meghan Markle vão juntas à final de Wimbledon

13/07/2019 | 13:11



Meghan Markle e Kate Middleton foram juntinhas à final do Torneio de Wimbledon neste sábado, dia 13, em Londres, na Inglaterra. Elas assistiram a partida entre Simona Halep e Serena Williams, onde Serena, amiga íntima de Markle, saiu perdedora.

Elas sentaram no box Real do Clube onde acontece o evento, ao lado de Pippa Middleton, irmã de Kate.

Acontece que, no final do evento, quando Simona foi cumprimentar algumas mulheres presentes no box real, duas coisas chamaram a atenção: primeiro, Meghan Markle não estava por lá - será que tem algo a ver com a romena ter vencido uma de suas melhores amigas? Segundo, ela passou reto por Kate Middleton! A gafe foi logo percebida por um dos organizadores do evento, que a trouxe de volta para falar com a Duquesa de Cambridge.

Looks incríveis

Mas a ida das duquesas à final também chamou a atenção por outro motivo: os modelitos que elas escolheram para a partida. Meghan Markle usou uma saia Hugo Boss plissada, camisa branca Givenchy e bolsa Stella McCartney. Já Kate usou um vestido verde Dolce & Gabbana, já visto anteriormente em 2016, em uma visita real da duquesa ao Canadá.