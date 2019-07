Meghan Markle e Beyoncé se encontrarão em tapete vermelho

11/07/2019 | 15:11



Você já imaginou Meghan Markle e Beyoncé juntas, em um mesmo evento, possivelmente posando lado a lado para fotos lindíssimas? É, isso pode acontecer muito em breve! Segundo informações da revista Harper's Bazaar, Meghan e o marido, príncipe Harry, participarão da pré-estreia de O Rei Leão em Londres, na Inglaterra, no próximo domingo, dia 14. Acontece que Beyoncé, que dubla a leoa Nala no remake, também é esperada no evento, já que ela compareceu à première do longa em Los Angeles, nos Estados Unidos. Com isso, os internautas já estão surtando com a enorme chance de Meghan e Beyoncé se encontrarem e se tornarem melhores amigas. Será que a gente aguenta um feat desses?

A Duquesa de Sussex está de licença-maternidade desde que deu à luz Archie Harrison, seu primeiro filho. Entretanto, pelas regras da realeza britânica, as mães da família podem escolher quais aparições públicas farão durante esse período de licença.

Vale lembrar que Beyoncé já demonstrou ser uma grande fã de Meghan Markle. Ela posou à frente de uma foto da esposa de Harry e também deu os parabéns para a duquesa na época em que ela anunciou a sua gravidez. Em seu site, a Queen B também falou sobre o quão significativo é a entrada de Meghan na família real.

Hoje temos o prazer de homenagear Meghan Markle, Duquesa de Sussex. O histórico de Meghan como atriz de cinema e TV permitiu que ela usasse sua plataforma para o bem. O trabalho de caridade de Meghan em comunidades de cor começou anos antes dela se tornar a Duquesa de Sussex. Como embaixadora global da World Vision, ela viajou para Ruanda para ver como o acesso à água limpa e segura afeta as crianças, uma questão que está próxima e é querida em nossos corações. Ela também visitou e apoiou a Myna Mahila Foundation em Mumbai, uma organização que ajuda a resolver os desafios da menstruação que muitas mulheres e meninas enfrentam na comunidade. Ela se tornou a Duquesa de Sussex após seu casamento com o príncipe Harry da família real britânica em maio de 2018, tornando-se uma das poucas mulheres negras a se juntar à uma família real. Meghan trouxe muitas tradições negras para seu casamento real, incluindo um pastor negro de Chicago, um incrível coral gospel e um jovem violoncelista negro. No casamento, sua cultura estava na frente e no centro, e ela e o príncipe Harry continuaram a empurrar o diálogo sobre as relações raciais para frente e para longe. Em homenagem ao Mês da História Negra, nos curvamos a uma das nossas Melanated Monas [expressão que representa uma mulher negra empoderada]. Parabéns pela sua gravidez! Desejamos-lhe muita alegria, escreveu a cantora em fevereiro deste ano.

Tomara que esse encontro realmente aconteça - e que seja incrível, né?