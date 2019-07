Ele participou da Revolução de 32

“Bandeira da minha terra, bandeira das treze listas: são treze lanças de guerra cercando o chão dos Paulistas!"

Guilherme de Almeida

“Ah! São Paulo bandeirante, com a saga de meus mortos vem voltando lá do sertão!”

Paulo Bomfim, o Poeta de São Paulo, morto no último domingo.

Texto: Vicente Martins Junior

Embora o ambiente fosse de inconformidade, no que se referia à orientação política do governo federal, com relação ao Estado de São Paulo, a maioria da população – pelo menos da população jovem – não estava, até quando posso me lembrar, sintonizada com a perspectiva de um levante militar.

Havia, sim, muita crítica a atos e atitudes do governo de Getúlio; o descontentamento era geral; o relacionamento dos políticos paulistas com o governo central se deteriorava dia a dia.

A nomeação do novo interventor federal em São Paulo, o embaixador Pedro de Toledo – diplomata de carreira, e paulista – conduzia à crença de que as relações entre São Paulo e a República entrariam em período de harmonia.

Não foi o que ocorreu. E veio a revolução em 9 de julho de 1932, perdurando por 90 dias.

Foi uma bela epopéia! Uma extraordinária demonstração de unânime propósito no qual se podia reconhecer e identificar a grandeza e o idealismo de que era capaz uma comunidade motivada.

Os primeiros voluntários de Santo André faziam parte do Tiro de Guerra 34, com sede na nossa cidade e comandado pelo sargento Albuquerque.

Fomos convocados durante a sessão do Cine Carlos Gomes, em Santo André, naquele mesmo dia, um domingo, 9 de julho de 1932, destacados para ocupar as instalações da Cia. Brasileira de Cartuchos, em Utinga.

Ali ficamos por poucos dias até que o efetivo de que fazíamos parte passou para o comando de Santos, sob as ordens do coronel Melo Matos, que tinha o seu QG naquela cidade e era responsável pela defesa dos pontos estratégicos da Serra do Mar e do Litoral Sul paulista.

Participando dessa missão de guerra estivemos a serviço na Estação de Rio Grande da Serra, onde vivemos alguns dias num vagão da SPR (São Paulo Railway), tendo como encargo a guarda de um depósito de explosivos.

Foi uma desagradável experiência: de dia não se suportava o calor no interior do vagão; de noite o frio castigava o quanto podia.

A seguir fomos incumbidos de guardar a barragem do Summit Canal em construção; depois fomos transferidos para o quartel do nosso efetivo situado na residência do engenheiro Billings, no Alto da Serra.

Em princípios de agosto solicitamos ao nosso comandante, capitão Goes, a nossa transferência, minha e do companheiro Aragão, para a frente de combate.

Fomos incorporados à Segunda Companhia do Exército Isolado de Santo Amaro, comandada pelo tenente aviador Luiz Martins de Araújo. Sob esse comando percorremos em combate toda a bacia do Rio Ribeira até a fronteira do Paraná, acantonando em pontos como Registro, Sete Barras, Xiririca (Eldorado), Cananéia, posto telegráfico de Itapitangui, Ariri e Pariquera-Açu. Ali, a 3 de outubro, ficamos sabendo do término da nossa guerra.

De fato, já alguns dias ela – a guerra – vinha perdendo o interesse. As retiradas para a retaguarda eram frequentes.

A 8 de outubro cheguei de volta a Santo André, vindo de Santos, aonde chegara por via férrea de Juquiá.

Ao desembarcar em Santo André vi pela primeira vez, desembarcando no mesmo trem que nos trazia de Santos, uma linda menina que, mais tarde, veio a ser (e até hoje é) – sorte minha – a minha esposa.

Diário há 30 anos