Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso levam Titi para conhecer a África

As férias escolares chegaram para todo mundo e nada melhor do que aproveitar para passear e descansar. É isso o que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão fazendo! O casal resolveu utilizar esta época do ano para fazer uma viagem especial acompanhado da filha, Titi. Os três foram na última sexta-feira, dia 5, para a África.

O destino é muito significativo para a família, já que a pequena Titi nasceu no continente. Bruno e Giovanna conheceram a garota e iniciaram o processo de adoção em 2016, quando estavam realizando uma viagem pelo Malauí. Agora, após alguns anos vivendo juntos no Brasil como uma família eles resolveram retornar ao local onde tudo começou. Por enquanto, eles estão em Johannesburgo, na África do Sul, e voaram até lá de primeira classe com direito a todos os luxos possíveis.

Como bons pais babões que são, Bruno e Gioh postaram em suas redes sociais fotos que tiraram no avião. A apresentadora escreveu:

Esse é o retrato de uma família sendo feliz, MUITO FELIZ!!! A alegria de estar realizando um grande sonho, que é levar a família toda para conhecer o continente da minha filha, a África, é INEXPLICÁVEL! Algo que não cabe em mim. Acho que dá para ver bem as nossas carinhas de emoção, ansiedade e FELICIDADE, né?

Bruno também compartilhou fotos do momento em seu Instagram e contou na legenda:

Felicidade que não cabe em uma foto que cruza o oceano. Chegou a hora da Titi levar toda a família para conhecer a África!!! Tô muito feliz por essa viagem, por estar com tanta gente que amo por perto e viver esse retorno com todos eles. Vai ser incrível!