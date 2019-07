Após Pedro Scooby mostrar filhos cantando Anitta, Luana Piovani desabafa

05/07/2019 | 14:29



Pedro Scooby publicou na quinta-feira, 4, diversos stories com os filhos Liz, Dom e Bem Vianna - fruto do casamento de oito anos com Luana Piovani. As crianças aparecem no banco traseiro do carro cantando enquanto ele dirige. Uma das músicas que os pequenos entoam é uma Onda Diferente, na qual as cantoras Anitta e Ludmilla fazem referência ao uso de maconha.

Após a sequência de vídeos, o surfista retomou o assunto no Instagram. "Nem sei se eu deveria explicar isso para vocês, mas vamos lá para quem gosta de mim: a playlist que estava tocando no carro não é minha. É da Ângela, nosso anjo que ajuda a cuidar dos nossos filhos com Luana Piovani em Portugal. E são as músicas prediletas dos meus filhos. ... Os meus filhos amam música brasileira, amam Ludmilla, amam Kevinho. ... Para deixar tudo na paz, estou passando um dia maravilhoso aqui com meus filhos."

Nesta sexta, 5, Luana Piovani publicou um vídeo dizendo que foi buscar o boletim escolar dos filhos e falou sobre referências culturais. "Incrível como ninguém lê Monteiro Lobato. Ninguém canta uma Palavra Cantada, uma Adriana Partipim", disse a atriz que é mãe de Liz, Dom e Bem.

"A minha vontade nem posso dizer qual é, mas o que eu vou fazer? Não posso transformar minha vida em uma guerra. Ou eu proíbo, arrumo uma confusão ou não deixo ficar junto", reclamou a mãe. "Não adianta conversar, falar com a parede. Merda de separação que simplesmente emburrece o outro. Peço ajuda a quem?", desabafou.

A atriz e o surfista foram casados durante oito anos e se separaram em março. Pedro Scooby e Anitta assumiram em junho que estão namorando.