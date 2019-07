Anitta leva Plínio em premiação e é criticada na web: Vocês implicam até com o cachorro

04/07/2019 | 13:10



Aconteceu na última quarta-feira, dia 4, o MTv Miaw e claro, Anitta esteve presente e faturou vários prêmios. Em uma das categorias anunciadas estava o de Pet do Ano e foi Plínio, o cachorro da funkeira que acabou levando este troféu.

Já nas redes sociais, muitos seguidores e mesmo os fãs da cantora resolveram criticar a postura dela em viajar com seus bichinhos de estimação e foi então que Anitta resolveu fazer alguns vídeos em seu Stories fala rebater os haters.

Gente, o Plínio ama me acompanhar. Ele adora me acompanhar. Eu tenho cinco cachorros. O Plínio e o Olavo amam ir para os shows, viajar comigo. Os outros cachorros não gosta, por isso eu não levo comigo. Por isso, eu não viajo com os outros animais, jamais vou levá-los. Agora, os que gostam, eu levo! Eles adoram. Olavo adora ir para o palco. O cachorro gosta! O problema é do cachorro, também! Vocês implicam até com o cachorro no palco, eu hein!

Como a sequência de vídeos foi em um tom mais agressivo, a cantora resolveu amenizar a situação e fez mais uma sequência agora em tom mais bem-humorado.

O cachorro gosta de ir. Quando o cachorro não vai, ele chora, reclama, entendeu? O outro cachorro que ficou, dessa vez, ficou lá chorando. E quando não é ele, o Plínio chora, gosta de vir para o show. Os cachorros são baladeiros, deixem eles. Deixem eles, deixa tudo!

E por falar em bichinhos de estimação e causa animal, Luisa Mell também esteve presente no evento e acabou comentando para o blog do Léo Dias, sobre o uso de casacos de pele nas roupas que costumam passar pelas premiações e confessou que está sempre de olho.

- Eu não vi ninguém passando por aqui com pele de animal. Acho que as pessoas quando sabem que eu vou ao um evento, não usam o casaco de pele.

Ainda para a publicação, a defensora da causa animal contou que não é porque defende uma causa que costuma ser indelicada com outras pessoas, mas que já deu um toque em alguns outros famosos que usaram da pele animal em eventos anteriores.

- Eu respeito as pessoas, não sou aquela inconveniente. Mas, se eu tenho uma oportunidade, falo com carinho. Vários artistas já usaram e eu cheguei com jeitinho neles e falei depois. Uma vez pedi para uma pessoa para que não usasse mais e ela mesmo já tinha percebido que não era uma boa coisa e prometeu não usar mais.