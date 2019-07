É preciso salvar a obra do professor Rossi

Ademir Medici

03/07/2019 | 07:00



“Os que nunca fizeram coisa alguma somente conseguem ver o que está para ser feito.”

Professor José Rossi

“Soube hoje que toda a história do professor José Rossi está sendo destruída aos poucos no Estádio Primeiro de Maio. Por que não chamaram a família para retirar os seus pertences já que não tinham interesse em mantê-los como história?”

Márcia Perecin, atleta verdadeiramente símbolo de São Bernardo, em carta aberta publicada na seção “Palavra do Leitor”, edição de 27-5-2019 do Diário.

“Uma pergunta aos atuais dirigentes esportivos de São Bernardo: quem criou a filosofia ‘Bola nos pés, livro nas mãos’? Não sabem? Então tratem de estudar a história esportiva da cidade que vocês dirigem.”

Página Memória, 19-8-2013.

NOTA – Em 2013, quando denunciamos o descaso com a obra do professor José Rossi, a cidade era dirigida pelo prefeito Luiz Marinho, do PT; seis anos depois, apenas o prefeito mudou: Orlando Morando, do PSDB. Quanto à História, quem liga para ela? Qual prefeito dará um murro na mesa e determinará: salvem a memória do professor José Rossi.

Uma das notícias que Memória levará à 112ª reunião do MemoFut (Grupo Literatura e Memória do Futebol), no Museu do Futebol, no Pacaembu, dia 13 próximo, será sobre a obra e acervo do professor José Rossi. Um craque, nos campos nacionais e internacionais e fora deles, com o seu projeto maior: “Bola nos Pés, Livro nas Mãos”, que ele criou em 1948, na cidade paulista de Mirandópolis, e que trouxe para São Bernardo em 1958.

De 1939 a 1954, José Rossi jogou bola na várzea do bairro da Penha, em São Paulo, no juvenil do Comercial da capital (quando foi convocado para a seleção paulista da categoria), São Paulo de Araçatuba, CA Mirandópolis, São Bento de Marília, América do Rio de Janeiro, Olimpique de Nice e AS Cannes, os dois últimos da França, além de inúmeras partidas internacionais em caráter de empréstimo pelas equipes Bezzier, Roubax e Toulon.

“No entanto, o que nós trazemos como felicidade maior foi o trabalho realizado com equipes mirins, principalmente, cuja escalação dos mini-atletas era feita pelas notas e frequência escolar, reinando o verdadeiro espírito ‘Bola nos Pés, Livro nas Mãos’, como ele escreve na primeira edição do seu livro com este título.

Em vida, José Rossi foi homenageado, dentro e fora do Grande ABC, inclusive nos Estados Unidos, Argentina, França, Cuba, Chile, Bélgica, Japão. Ganhou prêmios como poeta, entre eles o 1º lugar – Medalha de Ouro – no 4º Concurso Nacional e Internacional de Contos e Poesias, categoria “Poesias Políticas”, no Rio de Janeiro.

Morto em 2001, a família repassou o acervo de José Rossi à Prefeitura de São Bernardo, com a expectativa de que fosse criado um espaço com o seu nome. Em 2006, Memória denunciou que o acervo permanecia encaixotado. Neste ano de 2019, o acervo está se destruindo, denuncia Márcia Perecin.

Secretaria de Esportes de São Bernardo, se você não tem capacidade para preservar essa obra única, negocie a sua transferência para um espaço digno. Um deles: a biblioteca do Museu do Futebol, em São Paulo.





Em 3 de julho de...

