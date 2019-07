Karolina Pliskova e Simona Halep ganham com tranquilidade na estreia em Wimbledon

01/07/2019 | 11:46



Duas ex-líderes do ranking da WTA e cotadas como favoritas ao título, a checa Karolina Pliskova e a romena Simona Halep passaram com tranquilidade nesta segunda-feira pela rodada de estreia de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada. Em um lado da chave complicado com tenistas de renome como a japonesa Naomi Osaka, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a norte-americana Venus Williams, ambas venceram os seus jogos por 2 sets a 0 e se classificaram à segunda rodada.

Número 3 do mundo, Pliskova manteve o embalo do título conquistado no último sábado em Eastbourne e derrotou a chinesa Lin Zhu com as parciais de 6/2 e 7/6 (7/4). Sua próxima adversária será a porto-riquenha Monica Puig, campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016, que bateu de virada a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 6/4 e 7/5.

Sem precisar passar por algum susto como um tie-break, Halep estreou com a vitória sobre a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich com as parciais de 6/4 e 7/5. A rival da segunda rodada da tenista da Romênia será a compatriota Mihaela Buzarnescu, que derrotou a norte-americana Jessica Pegula por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

Também entre as mais tenistas mais bem ranqueadas, a ucraniana Elina Svitolina aplicou até um "pneu" em sua estreia na grama de Londres. Contra a australiana Daria Gavrilova, a cabeça de chave número 8 ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/0, e agora enfrentará a russa Margarita Gasparyan, que eliminou a alemã Anna-Lena Friedsam com um duplo 6/4.

Sem dar chances para a zebra, outras cinco tenistas pré-classificadas conseguiram a classificação à segunda rodada de Wimbledon. Foram os casos da norte-americana Madison Keys (cabeça 17), da estoniana Anett Kontaveit (20), da croata Petra Martic (24), da norte-americana Sofia Kenin (27) e da grega Maria Sakkari (31).

Só quem se deu mal foi a bielo-russa Aryna Sabalenka. A cabeça de chave número 10 e 11.ª do ranking foi eliminada precocemente pela eslovaca Magdalena Rybarikova, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Outras seis tenistas venceram na estreia: as checas Marie Bouzkova e Karolina Muchova, a britânica Heather Watson, a eslovena Polona Hercog, a ucraniana Dayana Yastremska e a suíça Viktorija Golubic.