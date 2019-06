Após término, Gabi Prado aparece aos prantos nos Stories e João Zoli a defende: Você não é tóxica

29/06/2019 | 11:11



Como você viu, Gabi Prado e João Zoli anunciaram na última sexta-feira, dia 28, que haviam colocado um ponto final em seu noivado, após nove meses de relacionamento. Momentos após a notícia, diversas pessoas começaram a comentar nas redes sociais de João, afirmando que Gabi era tóxica e louca e que finalmente ele tinha se livrado dela. A ex-De Férias Com o Ex notou esses comentários, já que eles também foram feitos no seu perfil, e apareceu aos prantos nos Stories do Instagram, pedindo para que as pessoas fossem mais delicadas em um momento tão difícil como esse.

Eu não ia falar nada porque é um momento muito triste para mim, e para o João também. Eu quero que vocês saibam que, primeiro de tudo, ninguém faltou respeito com ninguém, ninguém está com raiva de ninguém. Mas nossas vidas tomaram rumos diferentes e nós precisamos tomar uma decisão juntos. E isso dói. Dói porque a gente se ama muito. E o que mais dói, também, é saber que existem tantas pessoas más no mundo, que não se colocam no lugar do outro e que vão me julgar pelo resto da vida. E eu queria pedir para vocês, essas pessoas, que parem de me seguir. Parem de me atormentar. Vão viver a vida de vocês, porque lá na frente Deus cobra. Talvez esteja me cobrando agora, por tudo que eu tenha feito no passado. E de verdade, eu desejo que Deus toque no coração de vocês algum dia, e que vocês consigam enxergar o que a palavra de vocês podem causar na vida de uma pessoa.

Gabi ainda disse que não é obrigada a receber esses xingamentos, e que os internautas precisam parar de interferir tanto na vida de quem é uma pessoa pública.

Não é porque eu sou uma figura pública que eu mereço escutar tudo isso de vocês. Que eu sou tóxica, que eu sou abusiva, que eu sou louca, desequilibrada e tudo isso. Eu acho, de verdade, que no fundo vocês falam tudo isso sobre mim porque é o que tem dentro de vocês. Então que Deus realmente toque no coração de vocês e que vocês sejam pessoas melhores. Todo dia na internet é uma coisa diferente, uma pessoa diferente que vocês tentam atacar, menosprezar. E eu fico pensando que vocês têm família, vocês também namoram, têm filhos. Vocês gostariam que fizessem isso com o filho de vocês, com a esposa, com o marido, a mãe de vocês? Então parem. Deixem o relacionamento dos outros, as pessoas.

Ela reforçou que não consegue entender como existe tanta gente que tem essa postura nas redes sociais.

Eu sou de carne e osso. Eu não tenho que estar aqui 24 horas sorrindo, eu não tenho que ficar dando satisfação da minha vida o tempo todo para vocês. Eu cheguei no meu limite de tudo. E eu não estou falando só por mim, não, mas por todas as pessoas que têm a vida exposta. Parem, chega. É chato ficar julgando 24 horas, o tempo todo. É muito ruim essa energia negativa que vocês mandam pra gente o tempo todo. Pra mim é surreal, é difícil de entender como o ser humano consegue parar o que está fazendo, a sua vida, para fazer mal para alguém. Por favor, tem limite. Uma hora a vida cobra.

E terminou dizendo que seu relacionamento com João, assim como o término, não é uma jogada de marketing.

E vocês que estão achando que é marketing da gente, eu queria realmente falar isso para vocês. Mas infelizmente não é.

O próprio João também se manifestou sobre o assunto. Ele defendeu Gabi em seu perfil e também pediu para que as pessoas respeitassem esse momento.

Não, você não é tóxica. Não, você não é abusiva. Hoje, sem dúvida, é um dia muito difícil para mim e para você. Quando tomamos uma decisão que nenhum dos dois queria tomar, mas que infelizmente a gente teve que tomar... sei que você é uma mulher incrível, guerreira e batalhadora, sei que você busca seus sonhos, que você é só brilho. Eu não ia falar nada na internet, mas não posso ver as pessoas falando sobre você e não me pronunciar. Sim, você é a mulher da minha vida, é difícil ir embora, assim como é difícil para você ficar, mas tenho certeza que você é luz e que você é uma pessoa que emana o bem, e eu quero que você conquiste o mundo, eu tô torcendo por você sempre. A decisão que a gente tomou foi necessária, você é uma mulher que merece só o melhor do melhor. Pessoas que não te conhecem, falando o que não sabem sobre você... então por favor, antes de julgarem, saibam a mulher incrível que é essa aqui, saibam a evolução que ela fez na minha vida, saibam que ela me tornou uma pessoa melhor, e que eu desejo só o melhor para ela. Não me fez nenhum mal, muito pelo contrário, só somou! Nós já estamos mal demais com nós mesmos, por favor, respeitem isso!

Tenso, né?